Неизвестный дрон упал на дерево в Ефремове Тульской области

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Неизвестный дрон повис на ветках дерева рядом с жилым домом в городе Ефремове Тульской области. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что объект, который издали смахивает на квадрокоптер, неудачно приземлился, запутавшись в ветках дерева. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Дрон был снят сотрудниками МЧС и сейчас исследуется.
Еще один телеграм-канал - Baza сообщает, что дрон, который учинил переполох днем в субботу, оказался игрушкой для детей. Никакой опасности для жителей он не представляет. Детский коптер пластмассовый. В магазинах его можно приобрести в свободной продаже за полторы тысячи рублей, узнало издание «Глас народа».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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