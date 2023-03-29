Провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге мальчики скончались от переохлаждения

В Финском заливе в Василеостровском районе обнаружили тела двух мальчиков в полынье. Одному из них было 8 лет, другому - 11. Полицейские Северной столицы проводят проверку в связи со смертью детей.

Отмечается, что о пропаже мальчиков стало известно в дневное время 29 марта текущего года. Дети отправились гулять. Нашли их мертвыми только на утро следующего дня. По словам правоохранителей, мальчики не могли утонуть сразу, ведь место, где их обнаружили, глубоким не является.

Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, что друзья направились в сторону Василеостровского намыва. После этого начались поиски детей, в которых были задействованы в том числе волонтеры. В итоге их тела нашли близ прибрежной полосы намыва.

Согласно предварительным сведениям, дети играли рядом с кромкой воды. Не исключено, что они ходили по льдинам. Внезапно они упали в воду. Есть предположение, как сообщили полицейские, что ребята умерли от переохлаждения, не смогли выбраться из воды. Родители опознали сыновей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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