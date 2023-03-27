Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

Telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию собственныз информированных источников, рассказал некоторые подробности об упавшем вчера в Новой Москве беспилотном летательном аппарате. Он, как было видно на фото, выкрашен в цвета украинского флага и имел надпись «Слава Украине».

Shot пишет , что уже проведена экспертиза. Она показала, что дрон был без взрывчатки.

Аппарат, как и предполагалось, является самодельным. Его корпус изготовили из дерева и пенопласта. Внутри БПЛА оснастили мотором с предохранителем.

Длина дрона составляла около метра, а крыльев - полтора метра. Эксперты считают, что такой БПЛА не мог преодолеть более 250 километров. Причем скорость, которую он был способен развить, вряд ли превысила 80 километров в час.

Таким образом, выводы экспертов наталкивают на мысль, что крайне маловероятно, что дрон запустили с территории Украины.

Обломки БПЛА были найдены вчера у деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы. На них наткнулся 53-летний мужчина, который выгуливал свою собаку. От места обнаружения до границы с Украиной порядка 700 километров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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