Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

Сегодня, 17:54

0

Image 16+
Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки
Фото из открытых источников

Telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию собственныз информированных источников, рассказал некоторые подробности об упавшем вчера в Новой Москве беспилотном летательном аппарате. Он, как было видно на фото, выкрашен в цвета украинского флага и имел надпись «Слава Украине».

Shot пишет, что уже проведена экспертиза. Она показала, что дрон был без взрывчатки.

Аппарат, как и предполагалось, является самодельным. Его корпус изготовили из дерева и пенопласта. Внутри БПЛА оснастили мотором с предохранителем.

Длина дрона составляла около метра, а крыльев - полтора метра. Эксперты считают, что такой БПЛА не мог преодолеть более 250 километров. Причем скорость, которую он был способен развить, вряд ли превысила 80 километров в час.

Таким образом, выводы экспертов наталкивают на мысль, что крайне маловероятно, что дрон запустили с территории Украины.

Обломки БПЛА были найдены вчера у деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы. На них наткнулся 53-летний мужчина, который выгуливал свою собаку. От места обнаружения до границы с Украиной порядка 700 километров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

Сегодня, 17:54

Житель Калуги въехал в яму и отсудил у властей 239 600 рублей

Сегодня, 17:19

В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

Вчера, 18:04

В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

Вчера, 14:59

«Mash»: Российские военные потеряли 20 гранат Ф-1 в Брянской области

Вчера, 14:19

Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

27-03-2023, 16:34

ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

27-03-2023, 11:44

В больнице Благовещенска скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного ребенка

27-03-2023, 10:09

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

26-03-2023, 14:29

В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника

23-03-2023, 15:54

Губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков»

21-03-2023, 15:49

Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

19-03-2023, 09:49

Жителя Калуги оштрафовали на крупную сумму за призывы взрывать автомобили с символом Z

17-03-2023, 15:19

У новосибирской художницы в аэропорту Малайзии украли в общей сложности 20 картин

8-03-2023, 09:34

В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь банк с криками «Слава ВСУ!»

7-03-2023, 16:24

Над городом Енакиево в ДНР сбили самолет

3-03-2023, 15:49

В Екатеринбурге полиция установила личность мужчины, который безнаказанно избивал людей

2-03-2023, 14:29

«Baza»: в Петербурге введен план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе

28-02-2023, 11:44

В Мурманске неизвестные подожгли военкомат

23-02-2023, 16:59

При взрыве на оборонном заводе в Самарской области один человек погиб

17-02-2023, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

27-03-2023, 13:39

0

Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...

Подробнее
Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

27-03-2023, 08:04

0

О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...

Подробнее
Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

27-03-2023, 14:55

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут...

Подробнее
В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

Вчера, 14:59

0

В заведении KFC на Каменноостровском в Северной столице неизвестный изнасиловал школьницу. В настоящее время...

Подробнее
Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

26-03-2023, 20:14

0

Частичная мобилизация в России была объявлена полгода назад. Многие военнообязанные выехали за рубеж. Согласно закону,...

Подробнее
Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

27-03-2023, 16:34

0

Жуткое черное кольцо появилось в небе над Москвой сегодня - очевидцы засняли его на фото и видео. Некоторые...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

С первого апреля в России запустят цифровой рубль

С первого апреля в России запустят цифровой рубль

27-03-2023, 21:59

0

С 1 апреля в России появится собственная цифровая валюта, предназначенная не для инвестирования. ЦБ РФ запускает...

Подробнее
43 туроператора отказались от отправки российских туристов

43 туроператора отказались от отправки российских туристов

27-03-2023, 17:34

0

В связи с новым указом, введенным Минэкономразвития, за короткий период времени в России прекратили работу 43...

Подробнее
В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

Вчера, 18:04

0

В Московской области нашли упавшим еще один украинский беспилотник. Его обнаружили в Новой Москве неподалеку от...

Подробнее
ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

27-03-2023, 11:44

0

В Мариуполе неизвестные совершили подрыв автомобиля, принадлежащего начальнику городского управления полиции Михаилу...

Подробнее