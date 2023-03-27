Житель Калуги въехал в яму и отсудил у властей 239 600 рублей

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»
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В июне прошлого года житель Калуги на автомобиле угодил в яму шириной и длиной в метр и глубиной 20 сантиметров, которая образовалась на улице Огарева. Управление городского хозяйства отказалось платить горожанину компенсацию.
Как рассказали в суде, представитель управления переложил вину на водителя, который обязан был следить за обстановкой на дороге и мог бы при должной внимательности избежать наезда на препятствие. А вот районный суд удовлетворил требования истца. То же самое сделал и областной суд, куда водитель подал апелляцию.
Согласно решению суда, городские чиновников должны заплатить владельцу авто 198 600 рублей на ремонт и 41 000 рублей для оплаты расходов на услуги юриста и оценку повреждений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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