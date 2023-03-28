В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

В Московской области нашли упавшим еще один украинский беспилотник. Его обнаружили в Новой Москве неподалеку от железнодорожной станции, говорится в сообщении телеканала 360 . Упавший беспилотник был окрашен в цвета украинского флага.

«Об обнаружении обломков сообщила жительница деревни Свитино в Вороновском поселении. Разбитый беспилотник лежал примерно в 100 метрах от железной дороги», — уточняет телеканал, добавляя, что в результате падения данного аппарата никто из людей не пострадал.

Тelegram-канал SHOT, в свою очередь, сообщил, что упавший дрон, скорее всего, является самодельным. Однако маленьким аппарат назвать сложно - предположительный размах его крыльев примерно два метра.

Кроме того, что он был желто-голубым, как украинский флаг, на нем еще был выведен и национальный лозунг-приветствие украинцев - тот самый, на который имел неосторожность ответить певец Валерий Меладзе во время новогоднего корпоратива в Дубае.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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