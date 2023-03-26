В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
В заведении KFC на Каменноостровском в Северной столице неизвестный изнасиловал школьницу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
В ночь на сегодня, вторник, 36-летний местный житель сообщил стражам порядка, что некто в туалете KFC напал на его дочь и изнасиловал ее. Девочке тринадцать лет. Заведение расположено на Каменноостровском проспекте. Полицейские приступили к розыску. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Несколько дней назад в Кудрово водитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки, когда она только проснулась. Причем в тот день у нее было день рождения. Она находилась вместе с друзьями в ресторане "Скала" в Кировске. В темное время суток девушка покинула заведение и села в машину, чтобы добраться домой. В какой-то момент она уснула, а как только проснулась, частный водитель изнасиловал ее в районе дома № 48 в Кудрово. Спустя некоторое время потерпевшая посетила Всеволожскую межрайонную больницу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
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