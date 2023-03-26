«Mash»: Российские военные потеряли 20 гранат Ф-1 в Брянской области

Российские военные в ходе транспортировки потеряли ящик, в котором находились 20 гранат Ф-1 и столько же запалов к ним. Произошло это в Севском районе Брянской области России, сообщает Телеграм-канал «Mash» .

По его данным, боеприпасы перевозились грузовиком в расположение воинской части. Ящик с гранатами выпал прямо на ходу.

Всего было утеряно два десятка гранат. Один из жителей Севского района после происшествия собрал пять гранат и десять запалов. Мужчина вернул их военным.

К поискам остальных гранат, вероятно, подключатся правоохранительные органы.

Причина указана в сообщении Телеграм-канала: их уже успели растащить жители населенных пунктов, расположенных близ места происшествия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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