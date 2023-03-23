Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

Жуткое черное кольцо появилось в небе над Москвой сегодня - очевидцы засняли его на фото и видео. Некоторые пользователи Сети, которым мистика не чужда, увидели в этом дурной знак. Экологи успокаивают: явление техногенного происхождения.

Судя по визуальным доказательствам, черное кольцо, которое можно было наблюдать в Строгино, из плотного дыма. Однако история его происхождения неизвестна. По одной из версий, которая сейчас живо обсуждается в интернете, из трубы какого-то предприятия резко пошел дым и сформировался необычным образом - в кольцо. Позже он развеялся по ветру.

В Московском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уже успели прокомментировать данное явление в небе над Строгино газете «Московский комсомолец». Там заверили, что черное кольцо явно имеет техногенное происхождение - в природе подобное возникать не должно.

В Сети подобное явление уже успели назвать «Чертовым кольцом», пишет «КП. Москва».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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