ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

В Мариуполе неизвестные совершили подрыв автомобиля, принадлежащего начальнику городского управления полиции Михаилу Москвину. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственного информатора в силовых структурах ДНР.

Целью покушения неизвестных был сам чиновник. Он, как утверждает источник агентства, не пострадал. Взрыв прогремел всего в нескольких метрах от него.

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — сказал собеседник российского информагентства.

Еще один источник журналистов заявил, что, по его информации, у Москвина контузия.

В настоящее время территория вокруг места происшествия оцеплена. Там работают оперативные службы. Подробности случившегося устанавливаются.

УНИАН сообщил, что взрыв авто чиновника в Мариуполе произошел в 8:07 в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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