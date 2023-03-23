ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
В Мариуполе неизвестные совершили подрыв автомобиля, принадлежащего начальнику городского управления полиции Михаилу Москвину. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственного информатора в силовых структурах ДНР.
Целью покушения неизвестных был сам чиновник. Он, как утверждает источник агентства, не пострадал. Взрыв прогремел всего в нескольких метрах от него.
«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — сказал собеседник российского информагентства.
Еще один источник журналистов заявил, что, по его информации, у Москвина контузия.
В настоящее время территория вокруг места происшествия оцеплена. Там работают оперативные службы. Подробности случившегося устанавливаются.
УНИАН сообщил, что взрыв авто чиновника в Мариуполе произошел в 8:07 в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны....Подробнее
Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского...Подробнее
В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают...Подробнее
Французская компания Leroy Merlin решила окончательно избавиться от своих активов в России и уйти с рынка страны. В...Подробнее
О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...Подробнее
Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Сватово. Как сообщили в украинских СМИ, удар наносился по командному...Подробнее
Пресс-служба Смольного анонсировала старт очередного этапа модернизации дорожной системы. В рамках этих мер до ноября...Подробнее
Комментировать