В больнице Благовещенска скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного ребенка

Сегодня, 10:09

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В больнице Благовещенска скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного ребенка
Фото из открытых источников

В больнице Благовещенска в Амурской области скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного ребенка, сообщил сайт региональной прокуратуры. Известно, что 26 марта в медучреждение доставили женщину с ножевыми ранениями. В больницу также был госпитализирован ее маленький сын с черепно-мозговой травмой. Спасти мальчика не удалось. 

Между тем Следственный комитет Амурской области сообщил о задержании 32-летнего мужа госпитализированной женщины, который подозревается в убийстве своего сына и в покушении на жизнь супруги. Как стало известно, мужчина напал на жену с ножом. Сейчас обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. По факту убийства ребенка и покушения на убийство его матери прокуратура Благовещенска открыла уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование этого преступления.

Семья, в которой произошла трагедия, не так давно переехала из Санкт-Петербурга в Благовещенск. Супруги проживали на съемной квартире вместе с двумя детьми. Обстоятельства этого ужасного инцидента выясняются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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