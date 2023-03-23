В больнице Благовещенска скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного ребенка

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
В больнице Благовещенска в Амурской области скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного ребенка, сообщил сайт региональной прокуратуры. Известно, что 26 марта в медучреждение доставили женщину с ножевыми ранениями. В больницу также был госпитализирован ее маленький сын с черепно-мозговой травмой. Спасти мальчика не удалось.
Между тем Следственный комитет Амурской области сообщил о задержании 32-летнего мужа госпитализированной женщины, который подозревается в убийстве своего сына и в покушении на жизнь супруги. Как стало известно, мужчина напал на жену с ножом. Сейчас обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. По факту убийства ребенка и покушения на убийство его матери прокуратура Благовещенска открыла уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование этого преступления.
Семья, в которой произошла трагедия, не так давно переехала из Санкт-Петербурга в Благовещенск. Супруги проживали на съемной квартире вместе с двумя детьми. Обстоятельства этого ужасного инцидента выясняются.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
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