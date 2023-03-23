Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25 марта 37-летняя женщина по имени Наталья, проживающая в частном секторе, убила своих двух детей 5 и 8 лет, а затем покончила с собой на улице Технической. Как оказалось, одного сына она утопила, а второго задушила. По некоторым данным, женщина оставила предсмертную записку. Мужа в этот момент дома не было.

При этом соседи всегда считали семью адекватной. Эта история потрясла многих людей. Сегодня стал достоянием тот факт, что убийца несовершеннолетних страдала психическим заболеванием. Женщина регулярно проходила обследования и принимала лекарства по назначению врача. Она уже пыталась свести счеты с жизнью, но ее откачали, рассказали близких семьи. Также они утверждают, что Наталья очень любила своих мальчиков и заботилась о них. В связи с этим возникает вопрос: почему душевнобольная женщина не получила должной помощи в борьбе с ее проблемами.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. На месте происшествия побывал исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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