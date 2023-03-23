Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25 марта 37-летняя женщина по имени Наталья, проживающая в частном секторе, убила своих двух детей 5 и 8 лет, а затем покончила с собой на улице Технической. Как оказалось, одного сына она утопила, а второго задушила. По некоторым данным, женщина оставила предсмертную записку. Мужа в этот момент дома не было.
При этом соседи всегда считали семью адекватной. Эта история потрясла многих людей. Сегодня стал достоянием тот факт, что убийца несовершеннолетних страдала психическим заболеванием. Женщина регулярно проходила обследования и принимала лекарства по назначению врача. Она уже пыталась свести счеты с жизнью, но ее откачали, рассказали близких семьи. Также они утверждают, что Наталья очень любила своих мальчиков и заботилась о них. В связи с этим возникает вопрос: почему душевнобольная женщина не получила должной помощи в борьбе с ее проблемами.
По факту случившегося СК завел уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. На месте происшествия побывал исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В...Подробнее
В Вашингтоне сочли нелепым и оскорбительным награждение пилота российского Су-27, совершившего определенный маневр при...Подробнее
Французская компания Leroy Merlin решила окончательно избавиться от своих активов в России и уйти с рынка страны. В...Подробнее
ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны....Подробнее
Пресс-служба Смольного анонсировала старт очередного этапа модернизации дорожной системы. В рамках этих мер до ноября...Подробнее
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Количество точек с шавермами в Петербурге за год сократилось на 29%. На это повлияли определенные факторы, среди...Подробнее
Представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сделала заявление по поводу давления, которое оказывают...Подробнее
Видео, на котором вчера Словакия показала взлет четырех переданных Украине истребителей МиГ-29, прокомментировал...Подробнее
Комментировать