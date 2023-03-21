В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника

Сегодня, 15:54

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В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника
Фото из открытых источников

Администрация школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве скрывала факт насилия над учеником четвертого класса. Уже несколько дней ролик с насильственными действиями распространялся через чат в мессенджере. Родители потерпевшего обратились в полицию  сразу после того, как  узнали о совершенном преступлении. Родители других учащихся стали спрашивать своих детей, почему те раньше не рассказали о надругательстве. Этот же вопрос был задан родителями педагогическому составу школы. 

По мере разбирательства стало известно о том, что инцидент произошел в период с 18 по 19 марта в квартире одного из школьников. По некоторым данным, пострадавшего мальчика одноклассники обзывали геем.  Классная руководительница подтвердила, что насилие над малолетним мальчиком  действительно произошло. Сейчас в школе проходит проверка.

Между тем в столичном департаменте образования и науки заявили, что школа не скрывала от родителей информацию об изнасиловании. 

«Классный руководитель узнала об этом 20 марта и сообщила о случившемся родителям учеников и административной команде школы», — отметили в департаменте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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