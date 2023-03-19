Губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков»

Сегодня, 15:49

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Губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков»
Фото из открытых источников

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбков», что на территории Брянской области России. О происшествии стало известно из сообщения губернатора региона Александра Богомаза в его Telegram-канале.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — пишет глава Брянской области.

Богомаз не конкретизировал, был ли нанесен ущерб в результате атаки украинского дрона и какой. Однако предупредил, что в целях обеспечения безопасности при проведении оперативных мероприятий на время будет отключена электроэнергия в ряде населенных пунктов области - в Мамай, Тростань, Дружба, Новское, а также в Дубровке. По завершении мероприятий электроснабжение будет восстановлено, пообещал Богомаз.

Напомним, минувшей ночью противник атаковал своими беспилотниками Джанкой в Крыму. Местные власти уверяют, что атака была отбита силами ПВО, особых повреждений в результате налета нет. Украинская разведка объявила о том, что в Джанкое при перевозке на ж/д будто были уничтожены ракеты «Калибр», однако подтверждений этому официальных, а также фото и видео с места инцидента нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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