Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

Сегодня, 09:49

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Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий
Фото из открытых источников

Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию употребления наркотических веществ. По их словам, Радмир работал на промышленном предприятии, занимался боксом и являлся почетным донором. Его супруга Виктория находилась в декретном отпуске. Квартиру супруги снимали с января.

Сестра погибшего Адалина заявила, что найденные в квартире порошки — это детское питание. Она также обратила внимание на то, что носовые проходы у умершего оказались чистыми. Вторая сестра Анастасия уверяет, что отношения в семье Радмира были теплыми. Погибший был ответственным человеком, он очень любил свою семью, а его жена Виктория была примерной женой и матерью, заявили сестры.

Родственники погибшего мужчины рассказали, что произошло отравление неизвестным веществом, но не наркотиками.

Напоминаем, что в квартире вместе с погибшими супругами 17 марта были обнаружены двухлетний мальчик и трехмесячная девочка. Дети прожили в квартире с телами родителей трое суток. Между тем знакомые погибшей пары заявляют, что Радмир не так давно познакомился с неким Евгением, который приобщил его к наркотикам. Есть предположения, что Радмир имел судимость, а также за нарушение общественного порядка привлекался к административной ответственности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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