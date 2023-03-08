Жителя Калуги оштрафовали на крупную сумму за призывы взрывать автомобили с символом Z

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Жителя Калужской области привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на крупную сумму за призывы взрывать военные автомобили с символом Z. Мужчине, который свою вину на суде признал, надлежит заплатить 240 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает управление ФСБ по Калужской области.
«В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии, — говорится в пресс-релизе ведомства. — Наказание, которое было ему назначено: штраф в размере 240 тысяч рублей».
Мужчина, о котором идет речь, свою деятельность развернул в Сети, поскольку, как объяснил на суде, не поддерживает специальную военную операцию.
В Telegram-чате он призывал пользователей Сети причинять имущественный ущерб и портить автомобили с символом спецоперации, передает Правда.ру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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