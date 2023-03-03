У новосибирской художницы в аэропорту Малайзии украли в общей сложности 20 картин

Сегодня, 09:34

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У новосибирской художницы в аэропорту Малайзии украли в общей сложности 20 картин
Фото из открытых источников

Новосибирская гражданка была в отпуске и написала за этот период в общей сложности 20 картин. Девушка везла свои произведения искусства на выставку. Мошенник проследил за незадачливой пассажиркой и выбрал удачный момент. Вору было достаточно пары минут, чтобы одним махом присвоить сразу два десятка художественных полотен. 

Художница и учредитель арт-галереи «84» Маргарита Морева, проживающая в городе Новосибирске, осталась без 20 своих акварельных работ. Будучи на отдыхе в Таиланде, девушка создала эти красочные полотна. Когда Маргарита совершала пересадку в воздушной гавани города Куала-Лумпур в Малайзии, преступник украл её произведения искусства. 

Художница планировала организовать собственную художественную выставку на Бали в честь открытия бургерной Spot & Choo's. Подобное кафе уже функционирует рядом с Академгородком возле НГУ и в других местах. Но, в связи с кражей, в настоящее время остались лишь снимки нарисованных картин, а преступники так и не были пойманы. 

«Я просто покупала там что-то, поставила их. Но отошла ненадолго, вспомнила, а когда вернулась, их уже не было на месте», — рассказала молодая художница. 

Об этом сегодня сообщают репортёры информационно-новостного онлайн-издания НГС. 

Инцидент вдохновил сибирячку на арт-проект о потерянных вещах в аэропорту Толмачёво или Куала-Лумпуре. Она желает оставить яркое напоминание для пассажиров, чтобы они всегда следили за багажом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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