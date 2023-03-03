В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь банк с криками «Слава ВСУ!»

Сегодня, 16:24

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В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь банк с криками «Слава ВСУ!»
Фото из открытых источников

В Анапе задержали 60-летнюю женщину, которая под крики «Слава ВСУ!» пыталась совершить поджог отделения одного из банков. Об этом сообщает издание «Лайф» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации журналистов, вначале женщина спокойно вошла в отделение банка и ни у кого не вызвала подозрения. Посетительница проследовала в туалет, где и подготовила бутылки с «коктейлями Молотова».

Затем дама подожгла пропитанную бензином тряпку и с криками «Славами ВСУ!» разлила по помещению неустановленное вещество, пробуя что-нибудь еще поджечь.

Поджигательницу в Анапе задержали работники самого банка. Женщиной займутся правоохранительные органы - решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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