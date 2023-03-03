В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь банк с криками «Слава ВСУ!»

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В Анапе задержали 60-летнюю женщину, которая под крики «Слава ВСУ!» пыталась совершить поджог отделения одного из банков. Об этом сообщает издание «Лайф» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
По информации журналистов, вначале женщина спокойно вошла в отделение банка и ни у кого не вызвала подозрения. Посетительница проследовала в туалет, где и подготовила бутылки с «коктейлями Молотова».
Затем дама подожгла пропитанную бензином тряпку и с криками «Славами ВСУ!» разлила по помещению неустановленное вещество, пробуя что-нибудь еще поджечь.
Поджигательницу в Анапе задержали работники самого банка. Женщиной займутся правоохранительные органы - решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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