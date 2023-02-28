Над городом Енакиево в ДНР сбили самолет

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
Над городом Енакиево в Донбассе был сбит военный самолет. Сообщая об этом, городской голова Роман Храменков порекомендовал горожанам покинуть улицы.
«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», — написал мэр в своем Telegram-канале.
О каком типе самолета может идти речь, а также какой из сторон вооруженного конфликта он принадлежит, в настоящий момент неизвестно.
«Спускаются два лётчика на парашютах... Чей самолёт, пока нет понимания. На место выехали экстренные службы», — прокомментировал градоначальник в комментарии по просьбе агентства ТАСС.
Жители Енакиево тем временем начали выкладывать в социальных сетях фото и видео падения самолета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной...Подробнее
Настоящие патриоты России погибают в боях, защищая Донбасс, пока блогер Алексей Столяров отдыхает на курорте, чтобы...Подробнее
Об отдыхе в Египте рассказала российская туристка, оставив отзыв на портале «Тонкости туризма». Она заявила, что в этот...Подробнее
В Свердловской области уже три месяца семья контрактника, участвующего в боевых действиях на территории Украины не...Подробнее
В ожидание мощного землетрясения в Стамбуле, которое местная пресса уже назвала «сильным», туры в «культурную столицу»...Подробнее
Жители Нефтекамска, которые решили отдохнуть в местном ночном клубе «Старый приятель», выразили возмущение по поводу...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» только своими силами повторно освободили Пальмиру 2 марта 2017 года от боевиков ИГИЛ...Подробнее
Россияне, невзирая на события последнего года, все еще хотят лечиться не на родине, а за границей. Однако клиники...Подробнее
Туристический сезон в Турции начнется по расписанию, несмотря на последствия землетрясений. Об этом рассказал...Подробнее
Комментировать