Над городом Енакиево в ДНР сбили самолет

Сегодня, 15:49

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Над городом Енакиево в ДНР сбили самолет
Фото из открытых источников

Над городом Енакиево в Донбассе был сбит военный самолет. Сообщая об этом, городской голова Роман Храменков порекомендовал горожанам покинуть улицы.

«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», — написал мэр в своем Telegram-канале.

О каком типе самолета может идти речь, а также какой из сторон вооруженного конфликта он принадлежит, в настоящий момент неизвестно.

«Спускаются два лётчика на парашютах... Чей самолёт, пока нет понимания. На место выехали экстренные службы», — прокомментировал градоначальник в комментарии по просьбе агентства ТАСС.

Жители Енакиево тем временем начали выкладывать в социальных сетях фото и видео падения самолета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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