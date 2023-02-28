В Екатеринбурге полиция установила личность мужчины, который безнаказанно избивал людей

В Екатеринбурге лысый бородатый мужчина избивал на улице посетителей бара Bunin на Малышева 51а. Пострадавший от рук нокаутера Евгений рассказал, что в момент нападения он спокойно курил. Мужчина получил перелом скуловой кости. Он написал заявление в полицию, после чего возбудили дело о вреде здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ) Евгений надеется, что дело будет передано в суд.

«Какие-то отморозки безнаказанно избивают людей», — заявил пострадавший.

Между тем в полиции уже сообщили, что личность подозреваемого в нападении уже известна. Сотрудники отдела полиции № 7 установили, что подозреваемый — это ранее не судимый местный житель 1996 года рождения. Этот мужчина без причины нанес несколько ударов сначала одному, а потом другому посетителю кафе. По некоторым данным, в прошлые выходные он ударил одного парня. Затем к нему еще трое выскочили. Парня увезла скорая помощь, но заявление в полицию пострадавший не писал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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