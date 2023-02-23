«Baza»: в Петербурге введен план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе

Неспокойным сегодня выдалось утро в Петербурге. Как сообщает Телеграм-канал «Baza», в воздухе над городом обнаружен неопознанный объект. По этой причине в Северной столице введен план «Ковер».

Авторы Телеграм-канала также информируют о том, что в небо города на Неве подняты истребители. Аэропорт «Пулково» временно перестал принимать самолеты. Вылеты из воздушной гавани также задерживаются.

Как следует из данных сервиса «Flightradar», гражданская авиация сейчас не рискует приближаться к Петербургу в радиусе до 200 километров. «МК» пишет, что все рейсы, направляющиеся в Петербург или через небо Ленинградской области, были перенаправлены в аэропорты вылета.

Добавим, что информация СМИ официального подтверждения пока не получила.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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