В Мурманске неизвестные подожгли военкомат

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В Мурманске неизвестные лица подожгли военкомат. Инцидент произошел утром в четверг, 23 февраля, на День защитника Отечества.
По данным Telegram-канала SHOT, происшествие имело место на улице Капитана Орликовой. Женщина, проживающая в доме по соседству с военкоматом, учуяла запах гари. Она тут же вызвала представителей экстренных служб. Когда они прибыли на место инцидента, на ликвидацию возгорания им потребовалось десять минут.
Среди людей никто не пострадал. А вот внешняя часть оконной рамы военкомата повреждена. Это может указывать на то, что имел место поджог.
Кто его совершил, предстоит установить.
Напомним, что поджоги военкоматов на территории страны периодически фиксируются еще с минувшего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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