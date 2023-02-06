При взрыве на оборонном заводе в Самарской области один человек погиб

Сегодня, 12:04

0

Image 16+
При взрыве на оборонном заводе в Самарской области один человек погиб
Фото из открытых источников

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области прогремел взрыв. В результате ЧП один человек погиб, еще трое получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой информированный источник в экстренных службах региона.

«Произошла детонация взрывчатого вещества», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что взрыв не привел к возгоранию и пожару.

Официальной информации от МЧС об инциденте в Самарской области к настоящему моменту не поступало.

Чапаевский механический завод занимается производством детонирующих шнуров, капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, взрывных патронов, патронированных эмульсионных взрывчатых веществ и т.д.

Предприятие, как сказано на его официальном сайте, является филиалом НПО «Казанский завод точного машиностроения». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

При взрыве на оборонном заводе в Самарской области один человек погиб

Сегодня, 12:04

Число жертв мощнейшего землетрясения минувшей ночью в Турции растет с каждой минутой

6-02-2023, 11:14

Местный житель сообщил о разрушениях в историческом центре Алеппо из-за землетрясения

6-02-2023, 10:39

Шестеро мобилизованных сбежали в Воронеже и скрылись от командования

5-02-2023, 15:49

Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

5-02-2023, 12:54

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

29-01-2023, 14:34

Отец убийцы троих детей Владимир рассказал новую версию страшной трагедии

26-01-2023, 10:24

В Санкт-Петербурге накануне вечером пожарные потушили возгорание в квартире в Колпинском районе

15-01-2023, 09:19

В Санкт-Петербурге сегодня ночью ликвидировали пожар

14-01-2023, 07:59

В Белгородской области часовой стрелял в местного жителя

3-01-2023, 21:49

Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

2-01-2023, 10:29

В Челябинской области мобилизованный арестован за убийство офицера в пьяной драке

28-12-2022, 15:39

Житель Башкирии перед смертью спас жизнь двоих из семи своих детей во время пожара

18-11-2022, 13:14

Во время давки в Сеуле умерли люди

30-10-2022, 11:09

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

23-10-2022, 14:19

В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте

15-10-2022, 11:29

В Петербурге двух девушек задержали у генконсульства Украины и обвинили в дискредитации ВС РФ

11-10-2022, 13:34

В Новосибирске злоумышленнк бросил бутылки с зажигательной смесью в окна военкомата

29-09-2022, 10:19

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили драку

24-09-2022, 14:34

В Ломоносове горело здание, где размещается военный комиссариат

22-09-2022, 12:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

14-02-2023, 21:49

0

Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...

Подробнее
СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

Вчера, 12:25

0

Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты...

Подробнее
Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

14-02-2023, 18:14

0

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала -...

Подробнее
Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Вчера, 20:51

0

Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием...

Подробнее
Политолог Ищенко выразил мнение о планах политического руководства западных государств

Политолог Ищенко выразил мнение о планах политического руководства западных государств

15-02-2023, 19:14

0

Политолог Ищенко выразил свое мнение по поводу планов политического руководства западных государств в связи с...

Подробнее
Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

15-02-2023, 09:04

0

Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

15-02-2023, 18:09

0

Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению. В страну прибывает военная техника и вооружение, после чего...

Подробнее
Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием

Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием

Вчера, 11:49

0

Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием. Она сообщила, что хотела...

Подробнее
Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

14-02-2023, 18:09

0

Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет...

Подробнее
В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

Вчера, 21:39

0

Жители Екатеринбурга заметили на полках магазинов странный деликатес. Речь идет о морепродукте под броским названием...

Подробнее