При взрыве на оборонном заводе в Самарской области один человек погиб

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На Чапаевском механическом заводе в Самарской области прогремел взрыв. В результате ЧП один человек погиб, еще трое получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой информированный источник в экстренных службах региона.
«Произошла детонация взрывчатого вещества», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что взрыв не привел к возгоранию и пожару.
Официальной информации от МЧС об инциденте в Самарской области к настоящему моменту не поступало.
Чапаевский механический завод занимается производством детонирующих шнуров, капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, взрывных патронов, патронированных эмульсионных взрывчатых веществ и т.д.
Предприятие, как сказано на его официальном сайте, является филиалом НПО «Казанский завод точного машиностроения».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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