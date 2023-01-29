Число жертв мощнейшего землетрясения минувшей ночью в Турции растет с каждой минутой

В Турции растет число жертв землетрясения, произошедшего минувшей ночью недалеко от границы с Сирией.

После землетрясения в Турции было объявлено предупреждение о цунами, передает «Евразия Daily». Также сообщается, что гигантски волны уже достигли побережье Фамагаусты на Кипре.

Исходя из данных, которые были зафиксированы датчиками, магнитуда в эпицентре землетрясения достигала 7,8. После первого толчка последовала серия повторных. В Турции пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В Сирии из-за землетрясения разрушения в Алеппо, Идлибе, Хаме.

Сообщается, что под завалами могут оставаться еще много людей. Счет жертв может идти на тысячи. В Сирии сообщают о серьезных разрушениях в Латакии. Спасателям приходится работать в штормовую погоду под проливным дождем.

Стоит отметить, что это же землетрясение было таким сильным, что его ощутили и в Израиле и Ливане.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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