Число жертв мощнейшего землетрясения минувшей ночью в Турции растет с каждой минутой

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В Турции растет число жертв землетрясения, произошедшего минувшей ночью недалеко от границы с Сирией.
После землетрясения в Турции было объявлено предупреждение о цунами, передает «Евразия Daily». Также сообщается, что гигантски волны уже достигли побережье Фамагаусты на Кипре.
Исходя из данных, которые были зафиксированы датчиками, магнитуда в эпицентре землетрясения достигала 7,8. После первого толчка последовала серия повторных. В Турции пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В Сирии из-за землетрясения разрушения в Алеппо, Идлибе, Хаме.
Сообщается, что под завалами могут оставаться еще много людей. Счет жертв может идти на тысячи. В Сирии сообщают о серьезных разрушениях в Латакии. Спасателям приходится работать в штормовую погоду под проливным дождем.
Стоит отметить, что это же землетрясение было таким сильным, что его ощутили и в Израиле и Ливане.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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