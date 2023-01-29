Местный житель сообщил о разрушениях в историческом центре Алеппо из-за землетрясения

Сегодня, 10:39

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Местный житель сообщил о разрушениях в историческом центре Алеппо из-за землетрясения
Фото из открытых источников

Сильное землетрясение стало причиной разрушений в центре Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местного жителя, который рассказал о пережитом минувшей ночью. По его словам, около 4:20 утра по местному времени начало трясти дом, в котором он живет.

«Трясло где-то тридцать секунд – и так несколько раз. Больше всего пострадал Старый Город, очень многие древние мечети разрушены. Сейчас работают спасатели, многие люди до сих пор находятся под завалами», - сообщил собеседник РИА «Новости».

Минувшей ночью в провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,4. Оно ощущалось в ряде сирийских регионов, а также в столице Ливана Бейруте.

Стоит отметить, что в Алеппо землетрясения бывают часто. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Тогда погибли до 230 тыс. человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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