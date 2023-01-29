Местный житель сообщил о разрушениях в историческом центре Алеппо из-за землетрясения

Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа
Оксане Усовой, новосибирской матери-героине, со своими 10 детьми за короткий промежуток времени пришлось пережить массу...Подробнее
Сильное землетрясение стало причиной разрушений в центре Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местного жителя, который рассказал о пережитом минувшей ночью. По его словам, около 4:20 утра по местному времени начало трясти дом, в котором он живет.
«Трясло где-то тридцать секунд – и так несколько раз. Больше всего пострадал Старый Город, очень многие древние мечети разрушены. Сейчас работают спасатели, многие люди до сих пор находятся под завалами», - сообщил собеседник РИА «Новости».
Минувшей ночью в провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,4. Оно ощущалось в ряде сирийских регионов, а также в столице Ливана Бейруте.
Стоит отметить, что в Алеппо землетрясения бывают часто. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Тогда погибли до 230 тыс. человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Оксане Усовой, новосибирской матери-героине, со своими 10 детьми за короткий промежуток времени пришлось пережить массу...Подробнее
Эксперт в области региональной петербургской политики, журналист Сергей Ковальченко оценил деятельность Александра...Подробнее
Священника из храма Андрея Первозванного в Люблино Иоанна Коваля отстранили от богослужений из-за самочинства. В...Подробнее
В Ростовской области пограничники задержали 42-летнего мобилизованного, который пешком добрался в регион из ДНР. Как...Подробнее
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала результаты саммита...Подробнее
Военкор Владлен Татарский рассказал о том, как наживаются некоторые люди на дронах, поставляемых российским войскам. По...Подробнее
В СМИ появилась информация о том, что из поезда, в котором перевозили мобилизованных граждан, исчезли шестеро...Подробнее
Комитет по транспорту Петербурга отчитался о 53 нерегулируемых пешеходных переходах, которые скоро появятся в городе....Подробнее
Борис Джонсон и Элизабетт Трасс, бывшие gремьеры Великобритании, готовятся к возвращению в большую политику. Об этом из...Подробнее
Представитель американского внешнеполитического ведомства обозначил позицию по вопросу об оценке ситуации с занесением...Подробнее
Комментировать