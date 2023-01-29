Шестеро мобилизованных сбежали в Воронеже и скрылись от командования

В СМИ появилась информация о том, что из поезда, в котором перевозили мобилизованных граждан, исчезли шестеро военнослужащих от 22 до 35 лет. Они скрылись от командования, и к этому времени их местоположение неизвестно.

Предположительно, они самовольно вышли из поезда на воронежском вокзале. По некоторым данным мобилизованные сели в такси белого цвета и уехали в неизвестном направлении. Возможно, они направились в сторону Москвы. Об этом предупреждены постовые ДПС и соответствующие службы московского региона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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