Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Оксане Усовой, новосибирской матери-героине, со своими 10 детьми за короткий промежуток времени пришлось пережить массу тяжелейших дней. Она рассталась с супругом-тираном, медицинские специалисты сообщили ей страшный диагноз маленькой дочери. А сколько она получила унижений от родственников относительно своей полноты! Жизненной историей 43-летняя многодетная мать поделилась в ходе эфира на проекте «Малахов». Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного сетевого онлайн портала НГС.

Относительно за малый период сибирячка потеряла 50 кг своего веса. Этим Оксана замотивировала многих зрителей. На днях Усова выступила с шокирующим заявлением. Мать-героиня рассказала о тиранических склонностях экс-мужа и его домашнем насилии.

Как говорит теперь Оксана, её, беременную, бывший муж сильно ударил в очередной раз.

«После его удара я упала на живот, а он ушел. Я осталась одна с детьми, у меня пошла кровь, дети увидели пол в крови. Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел чуть ли не на минуты», — поделилась многодетная мать.

По словам женщины, выжить им с дочерью помогло ее медицинское образование. Женщина до приезда врачей приняла кровоостанавливающие средства и спаслась. В больнице ей экстренно провели кесарево сечение. Девочка родилась на шестом месяце и сейчас здоровый ребенок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700