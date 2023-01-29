Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Сегодня, 12:54

0

Image 16+
Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа
Фото из открытых источников

Оксане Усовой, новосибирской матери-героине, со своими 10 детьми за короткий промежуток времени пришлось пережить массу тяжелейших дней. Она рассталась с супругом-тираном, медицинские специалисты сообщили ей страшный диагноз маленькой дочери. А сколько она получила унижений от родственников относительно своей полноты! Жизненной историей 43-летняя многодетная мать поделилась в ходе эфира на проекте «Малахов». Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного сетевого онлайн портала НГС. 

Относительно за малый период сибирячка потеряла 50 кг своего веса. Этим Оксана замотивировала многих зрителей. На днях Усова выступила с шокирующим заявлением. Мать-героиня рассказала о тиранических склонностях экс-мужа и его домашнем насилии. 

Как говорит теперь Оксана, её, беременную, бывший муж сильно ударил в очередной раз. 

«После его удара я упала на живот, а он ушел. Я осталась одна с детьми, у меня пошла кровь, дети увидели пол в крови. Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел чуть ли не на минуты», — поделилась многодетная мать.

По словам женщины, выжить им с дочерью помогло ее медицинское образование. Женщина до приезда врачей приняла кровоостанавливающие средства и спаслась. В больнице ей экстренно провели кесарево сечение. Девочка родилась на шестом месяце и сейчас здоровый ребенок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Шестеро мобилизованных сбежали в Воронеже и скрылись от командования

Сегодня, 15:49

Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Сегодня, 12:54

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

29-01-2023, 14:34

Отец убийцы троих детей Владимир рассказал новую версию страшной трагедии

26-01-2023, 10:24

В Санкт-Петербурге накануне вечером пожарные потушили возгорание в квартире в Колпинском районе

15-01-2023, 09:19

В Санкт-Петербурге сегодня ночью ликвидировали пожар

14-01-2023, 07:59

В Белгородской области часовой стрелял в местного жителя

3-01-2023, 21:49

Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

2-01-2023, 10:29

В Челябинской области мобилизованный арестован за убийство офицера в пьяной драке

28-12-2022, 15:39

Житель Башкирии перед смертью спас жизнь двоих из семи своих детей во время пожара

18-11-2022, 13:14

Во время давки в Сеуле умерли люди

30-10-2022, 11:09

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

23-10-2022, 14:19

В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте

15-10-2022, 11:29

В Петербурге двух девушек задержали у генконсульства Украины и обвинили в дискредитации ВС РФ

11-10-2022, 13:34

В Новосибирске злоумышленнк бросил бутылки с зажигательной смесью в окна военкомата

29-09-2022, 10:19

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили драку

24-09-2022, 14:34

В Ломоносове горело здание, где размещается военный комиссариат

22-09-2022, 12:39

В Сургуте портят автомобили с нанесенной символикой «Z» и «V»

5-09-2022, 15:54

В Ижевске мужчина поджег отдел полиции коктейлем Молотова и ранил ножом двух полицейских

3-09-2022, 10:24

В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

29-08-2022, 13:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

3-02-2023, 09:59

0

О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...

Подробнее
Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

2-02-2023, 21:06

0

Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов...

Подробнее
Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Многодетная мать Оксана из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Сегодня, 12:54

0

Оксане Усовой, новосибирской матери-героине, со своими 10 детьми за короткий промежуток времени пришлось пережить массу...

Подробнее
Куда пропали фейсконтрольщики, которые ранее повелевали судьбами на входе в ночные клубы

Куда пропали фейсконтрольщики, которые ранее повелевали судьбами на входе в ночные клубы

3-02-2023, 11:49

0

Ночные клубы уже избавляются от фейсконтрольщиков, которые ранее стояли на входе и решали, кто сможет зайти. Инциденты...

Подробнее
Пограничники Ростовской области задержали контуженого мобилизованного

Пограничники Ростовской области задержали контуженого мобилизованного

3-02-2023, 22:44

0

В Ростовской области пограничники задержали 42-летнего мобилизованного, который пешком добрался в регион из ДНР. Как...

Подробнее
Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

3-02-2023, 15:54

0

Военкор Владлен Татарский рассказал о том, как наживаются некоторые люди на дронах, поставляемых российским войскам. По...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Патриарх Кирилл отстранил от служения московского священника за слово «мир» в молитве

Патриарх Кирилл отстранил от служения московского священника за слово «мир» в молитве

Вчера, 15:49

0

Священника из храма Андрея Первозванного в Люблино Иоанна Коваля отстранили от богослужений из-за самочинства. В...

Подробнее
Американский дипломат прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом

Американский дипломат прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом

3-02-2023, 20:59

0

Представитель американского внешнеполитического ведомства обозначил позицию по вопросу об оценке ситуации с занесением...

Подробнее
Петербуржцев лишили возможности пожаловаться на некачественную уборку города

Петербуржцев лишили возможности пожаловаться на некачественную уборку города

3-02-2023, 14:08

0

Петербуржцы уже третий день не могут оставить жалобы на городском портале, в том числе на плохую уборку города....

Подробнее
«Reuters» показало, что передаваемые Украине ракеты GLSDB могут бить по Бердянску, Мариуполю и Крыму

«Reuters» показало, что передаваемые Украине ракеты GLSDB могут бить по Бердянску, Мариуполю и Крыму

Вчера, 13:39

0

Информационное агентство «Reuters» обнародовало инфографику, которая наглядно демонстрирует, куда ВСУ могут ударить...

Подробнее