В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

Более 30 лет следователи Москвы не могли раскрыть жестокое убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно правоохранителям удалось потянуть за ниточку, которая вывела их на след подозреваемого. Преступник может отправиться за решетку на пожизненный срок. Однако срок давности по убийствам составляет 15 лет.

Страшные события произошли в конце марта 1989 года. 16-летние ученицы таллинской школы Эда Эйкла и Криста Сарап приехали в Москву на каникулы. Девушки посетили множество достопримечательных мест столицы. Затем они отправились к гостинице «Россия», которая находится в районе Кремля. Спустя какое-то время на «Лосином Острове» обнаружили изувеченные тела школьниц со связанными руками.

Тогда было возбуждено дело об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие велось очень долго, но только спустя три десятка с лишним лет правоохранителям удалось приблизиться к разгадке.

Год назад на одежде убитых было выделено ДНК двоих человек. Таким образомрезонансное дело было возобновлено.

Подозреваемых пробили по базам данных, после чего было установлено, что один из генотипов принадлежит 58-летнему жителю Москвы Дмитрию Захарову. Как оказалось, у него множество судимостей. Мужчина, который недавно освободился из тюрьмы, сначала отрицал свою причастность к убийству девушек. Однако потом он сознался и указал на двух своих подельников, которые к этому времени уже скончались.

Пока ведется следствие, подозреваемый будет находиться в СИЗО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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