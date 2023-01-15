Отец убийцы троих детей Владимир рассказал новую версию страшной трагедии

Сегодня, 10:24

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Отец убийцы троих детей Владимир рассказал новую версию страшной трагедии
Фото из открытых источников

Новую версию убийства троих детей рассказал отец Анастасии Петровой.

Владимир Ильич уверен, что понял, почему его дочь задушила двоих сыновей и полугодовалую дочь, пишет «E1.ru».

С дочерью, по его словам, он общается по электронной почте, хотя знает, что не все может пропустить цензура СИЗО.

«В нашей переписке убийства она никак не касается. Пишет только, что ей нужна поддержка. Ей важно знать, что мы ее любим, просит помолиться за упокой детей, — говорит Владимир Ильич. — Никак у меня в голове не укладывается эта ситуация. Когда говорю — еще относительно спокойно. Когда вспоминаю внуков — слезы наворачиваются», - рассказал мужчина.

Сейчас Анастасия Петрова находится в СИЗО на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге. Туда уже несколько раз приезжал ее отец. Мужчина рассказал журналистам, что хотя семью ее дочери считали идеальной, но дело шло к разводу.

«Настя заявляет в записке: «Бывший муж — дьявол во плоти», то есть всё решено и сказано. Он понял: это потери — часть имущества в пользу жены с тремя детьми плюс алименты. Она писала даже в записке «бывший муж». То есть у них было решено, что бывший. Он вещи забирал из квартиры свои семейные, увозил к себе домой, тоже говорит об этом», - рассказал мужчина.

По его мнению, его дочери муж дал смертельную дозу мочегонного, что в итоге привело к трагедии. Мужчина называет своего зятя наркоманом. Сейчас отец собирает деньги на защиту дочери.

Напомним, Анастасию Петрову обвиняют в убийстве троих детей. Она якобы так изгоняла из них бесов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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