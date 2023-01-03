В Санкт-Петербурге накануне вечером пожарные потушили возгорание в квартире в Колпинском районе

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном управлении службы МЧС привели сведения, что сообщение о возгорании в доме номер 12 по улице Центральной пришло в 22 часа 32 минуты. По адресу отправились пожарные на специальных машинах.

Уточняется, что огонь охватил в помещении площадь в десять квадратных метров. С распространением и ликвидацией пожара боролись в течение немногим более получаса. В результате огонь был потушен усилиями 15 человек пожарных с привлечением трех единиц специальной техники. Все обстоятельства пожара расследуются.

В тот же день было потушено возгорание в квартире в Кировском районе на проспекте Стачек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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