В Санкт-Петербурге накануне вечером пожарные потушили возгорание в квартире в Колпинском районе

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
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В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном управлении службы МЧС привели сведения, что сообщение о возгорании в доме номер 12 по улице Центральной пришло в 22 часа 32 минуты. По адресу отправились пожарные на специальных машинах.
Уточняется, что огонь охватил в помещении площадь в десять квадратных метров. С распространением и ликвидацией пожара боролись в течение немногим более получаса. В результате огонь был потушен усилиями 15 человек пожарных с привлечением трех единиц специальной техники. Все обстоятельства пожара расследуются.
В тот же день было потушено возгорание в квартире в Кировском районе на проспекте Стачек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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