В Санкт-Петербурге сегодня ночью ликвидировали пожар

В Санкт-Петербурге сегодня ночью загорелась трехкомнатная квартира, которую тушили около часа более двадцати пожарных. Об этом информацию предоставили в региональном отделении МЧС. Сообщается, что известие о пожаре поступило в службу в 01:40 ночи. Пожар был зафиксирован на проспекте Наставников в доме номер 15, в квартире. После оповещения на место возгорания отправился пожарный расчет. Когда его работники прибыли к месту происшествия, огонь охватил площадь квартиры в 38 квадратных метров.

Бороться с ликвидацией пожара пришлось почти целый час: пламя удалось полностью потушить к 02 часам 45 минутам. Проводится расследование о причинах и подробных обстоятельствах возгорания. В тушении огня участвовали 23 человека пожарных, было привлечено пять единиц специальной техники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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