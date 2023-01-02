В Белгородской области часовой стрелял в местного жителя

Вчера, 21:49

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В Белгородской области часовой стрелял в местного жителя
Фото из открытых источников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале проинформировал о неприятном инциденте, который имел место в регионе: военный из оружия ранил жителя Борисовского района. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Гладкова, предварительно известно, что местный житель не остановился на предупреждение часового. Тот открыл огонь. Как следствие житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу. Пострадавшего доставили в ЦРБ, медиками его состояние оценивается как тяжелое.

«О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ», - добавил Гладков.

В частности, предстоит выяснить, что делал пострадавший на приграничной территории и почему приблизился к военнослужащим.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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