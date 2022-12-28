Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

Сегодня, 10:29

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Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области
Фото из открытых источников

Утром в понедельник, второго января, беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район Брянской области. Об этом стало известно из сообщения главы региона Александра Богомаза в его Телеграм-канале.

Беспилотник, похоже, был украинским. По информации Богомаза, в результате атаки никто из людей не пострадал, но был поврежден объект энергоснабжения в одном из населенных пунктов.

«В поселке отсутствует электричество», — уточнил губернатор.

При этом он не указал, о каком населенном пункте идет речь.

Стоит отметить, что Климовский район Брянской области России граничит с Черниговской областью Украины.

Напомним, специальная военная операция, в ходе которой украинская сторона пытается атаковать тыловые объекты уже непосредственно на территории самой России, продолжается 11-й месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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