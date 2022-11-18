В Челябинской области мобилизованный арестован за убийство офицера в пьяной драке

Мобилизованный из Челябинской области в пьяном угаре затеял драку с офицером, точно таким же мобилизованным, и сильно избил его. От полученных травм капитан скончался. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления арестован, сообщает агентство URA.ru.

Информацию о том, что такой инцидент имел место на станции Мисяш, подтвердили российским журналистам в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Как говорится в пресс-релизе, на офицера в купе штабного вагона воинского эшелона напал мобилизованный в звании сержанта. Он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Что стало причиной драки, достоверно неизвестно. Однако капитана, тоже мобилизованного, он избил так сильно, что он вскоре после происшествия умер.

Сержант задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. В рамках ее проведения, как заявляли власти, были призваны 300 тысяч человек. Многие из этих людей уже находятся на линии фронта. Часть мобилизованных все еще проходит подготовку и вскоре также отправится в Украину для участия в СВО, которая идет уже 308 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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