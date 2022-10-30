Житель Башкирии перед смертью спас жизнь двоих из семи своих детей во время пожара

18 ноября в Башкирии произошла трагедия. Во время пожара в частном доме погибли члены многодетной семьи. Как стало известно, хозяину дома удалось спасти двоих детей — двойняшек Арслана и Богдана, однако еще пятеро, жена, а впоследствии и он сам погибли, сообщили в СУ СК России. Согласно последним данным, в момент возгорания вся семья находилась в доме.

Сейчас на месте пожара проводится осмотр, по результатам которого будут назначены судебные экспертизы. Помимо этого, следователи допрашивают очевидцев и устанавливают причины пожара, а также выясняют обстоятельства, при которых произошло возгорание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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