Во время давки в Сеуле умерли люди

В Сеуле накануне во время проведения массового собрания на улицах произошла давка в толпе, в результате которой погибли люди, среди них граждане из других государств, в том числе из России. Накануне умерли две российские гражданки, сегодня скончалась еще одна. Об этом сообщило посольство России в Южной Корее.

Политические власти государства сообщают, что среди умерших граждане Ирана, Узбекистана, Норвегии, Китая. Всего к 30 октября по официальным сведениям скончалось от давки общее количество 151 человек, из них 19 иностранцев.

Президент Южной Кореи прибыл на место, где произошла давка, заявил, что всем будет предоставлено медицинское обслуживание и что он будет контролировать расследование всех обстоятельств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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