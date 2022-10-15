В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

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Еще один российский военный самолет потерпел крушение и упал в жилом секторе. На сей раз в Иркутске. О происшествии информирует телеграм-канал «112».
По его данным, речь о многоцелевом истребителе Су-30, вылетевшим с авиазавода.
«Борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом», - уточняет телеграм-канал.
Игорь Кобзев, губернатор региона, попадание истребителя в жилой дом подтвердил. Сейчас он направляется на место происшествия.
Двухэтажный дом, в который врезался самолет, в данный момент горит. Данных о жертвах и пострадавших к сему моменту не поступило. В Сети же появились видео с места инцидента.
Напомним, ранее во дворе жилого дома в городе Ейске упал военный самолет, после чего многоэтажка вспыхнула. Известно о 15 погибших в результате того ЧП с истребителем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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