В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

Сегодня, 14:19

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В Иркутске военный самолет упал на жилой дом
Фото из открытых источников

Еще один российский военный самолет потерпел крушение и упал в жилом секторе. На сей раз в Иркутске. О происшествии информирует телеграм-канал «112».

По его данным, речь о многоцелевом истребителе Су-30, вылетевшим с авиазавода.

«Борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом», - уточняет телеграм-канал.

Игорь Кобзев, губернатор региона, попадание истребителя в жилой дом подтвердил. Сейчас он направляется на место происшествия.

Двухэтажный дом, в который врезался самолет, в данный момент горит. Данных о жертвах и пострадавших к сему моменту не поступило. В Сети же появились видео с места инцидента.

Напомним, ранее во дворе жилого дома в городе Ейске упал военный самолет, после чего многоэтажка вспыхнула. Известно о 15 погибших в результате того ЧП с истребителем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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