В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте

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В турецком городе произошел взрыв на шахте, когда там находилось 110 рабочих. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. Руководитель ведомства, занимающегося природными ресурсами и энергетической сферой Турции, Фатих Донмез сказал, что наиболее вероятной причиной взрыва стала утечка газа. Другое турецкое ведомство по чрезвычайным ситуациям и стихийным катаклизмам сообщило, что на шахту отправлены команды спасателей, в том числе из других районов государства.
В связи со взрывом политические власти Турции меняют планы и реагируют на ситуацию. Президент Турции Эрдоган отказался от запланированного ранее посещения одного из городов страны и сказал, что отправляется в Амасру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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