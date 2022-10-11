В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте

Сегодня, 11:29

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В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте
Фото из открытых источников

В турецком городе произошел взрыв на шахте, когда там находилось 110 рабочих. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. Руководитель ведомства, занимающегося природными ресурсами и энергетической сферой Турции, Фатих Донмез сказал, что наиболее вероятной причиной взрыва стала утечка газа. Другое турецкое ведомство по чрезвычайным ситуациям и стихийным катаклизмам сообщило, что на шахту отправлены команды спасателей, в том числе из других районов государства.

В связи со взрывом политические власти Турции меняют планы и реагируют на ситуацию. Президент Турции Эрдоган отказался от запланированного ранее посещения одного из городов страны и сказал, что отправляется в Амасру. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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