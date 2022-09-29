В Петербурге двух девушек задержали у генконсульства Украины и обвинили в дискредитации ВС РФ

В Петербурге накануне вечером две девушки пришли к зданию генерального консульства Украины с цветами в руках, где и были задержаны правоохранителями. Об этом сообщает издание «Фонтанка» .

По данным, которые приводят журналисты, девушек от здания генконсульства доставили в отдел полиции №76 города Санкт-Петербурга. Там в их отношении были составлены административные протоколы за дискредитацию ВС РФ (статья 20.3.3). После этого задержанных выпустили из полицейского участка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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