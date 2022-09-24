В Новосибирске злоумышленнк бросил бутылки с зажигательной смесью в окна военкомата

Сегодня, 10:19

0

Image 16+
В Новосибирске злоумышленнк бросил бутылки с зажигательной смесью в окна военкомата
Фото из открытых источников

По данным телеграм-канала «Новосибирь», 29 сентября в 06.25 (02.25 мск) некий злоумышленник предпринял попытку осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. 

Как рассказал военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев, рано утром в окна военкомата были брошены бутылки с зажигательной смесью, из-за чего произошло возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания. Пожар удалось быстро ликвидировать, заявил военком. Он также сообщил о том, что имущество и помещения военкомата не пострадали, и добавил, что подозреваемый в совершении поджога задержан. По словам Кудрявцева, сейчас проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно о попытках поджечь военкоматы в Калининградской, Ленинградской областях и в Урюпинске.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили драку

24-09-2022, 14:34

В Ломоносове горело здание, где размещается военный комиссариат

22-09-2022, 12:39

В Сургуте портят автомобили с нанесенной символикой «Z» и «V»

5-09-2022, 15:54

В Ижевске мужчина поджег отдел полиции коктейлем Молотова и ранил ножом двух полицейских

3-09-2022, 10:24

В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

29-08-2022, 13:44

Малахов отказался спасать погибшую звезду «Дома-2» от наркомании

26-08-2022, 07:14

Все торговые центры в Москве «заминированы»

24-08-2022, 15:19

Неизвестный мужчина в Орле с помощью зажигательной смеси поджег здание администрации

24-08-2022, 11:34

В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов

17-08-2022, 11:49

Из-за детонации боеприпасов в Крыму эвакуированы 2 000 человек

16-08-2022, 11:54

В Ленинградской области мужчина погиб от удара ножом из-за обещания украсть дыню

11-08-2022, 07:34

На Украине в открытую заявили о намерениях продолжать обстрелы Запорожской АЭС

10-08-2022, 20:29

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в мошенничестве

9-08-2022, 22:44

В Петербурге одиннадцатилетний школьник попал под иномарку

9-08-2022, 19:54

В ходе рейда по Невскому району Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали более полусотни нелегальных мигрантов

9-08-2022, 12:24

Неизвестные люди в чёрном искали в квартире петербуржцев кошку, а нашли двадцать две тысячи долларов

8-08-2022, 08:34

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

7-08-2022, 12:39

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

5-08-2022, 13:54

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации

27-09-2022, 13:59

0

Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...

Подробнее
В Сети обсуждают видео с человеком, которого выносят на носилках из призывного пункта в Котласе

В Сети обсуждают видео с человеком, которого выносят на носилках из призывного пункта в Котласе

26-09-2022, 12:19

0

Накануне в Сети появились кадры, на которых видно, как из призывного пункта в Котласском ДК (Архангельская область)...

Подробнее
Выпускников военных кафедр отпустили домой прямо из военкомата

Выпускников военных кафедр отпустили домой прямо из военкомата

26-09-2022, 15:34

0

В Красноярске не стали мобилизовать выпускников военных кафедр. Об этом сообщает NGS24.RU. Красноярец Евгений Черник...

Подробнее
В Кургане первые мобилизованные отправились к пунктам назначения

В Кургане первые мобилизованные отправились к пунктам назначения

26-09-2022, 15:19

0

26 сентября в Кургане колонны автобусов увезли первых мобилизованных граждан, повестки которым выдали еще на прошлой...

Подробнее
«Объясняем.рф»: что могут взять с собой мобилизованные

«Объясняем.рф»: что могут взять с собой мобилизованные

27-09-2022, 14:24

0

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», мобилизированным гражданам разрешено взять с собой в часть приборы ночного...

Подробнее
59-летний стоматолог с заболеваниями попал под мобилизацию РФ в Свердловской области

59-летний стоматолог с заболеваниями попал под мобилизацию РФ в Свердловской области

26-09-2022, 10:44

0

59-летний стоматолог из Свердловской области будет служить на фронте. Его мобилизовали в Свердловской области и родные...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Ярославской области повестка на частичную мобилизацию пришла мужчине с дефицитом веса

В Ярославской области повестка на частичную мобилизацию пришла мужчине с дефицитом веса

27-09-2022, 19:34

0

Ориентировочно уже 150 обращений граждан пришло сотрудникам Центра по содействию необоснованно мобилизованным...

Подробнее
В Перми начали мобилизовать врачей — повестка пришла завотделения реанимации

В Перми начали мобилизовать врачей — повестка пришла завотделения реанимации

27-09-2022, 15:19

0

В Перми под мобилизацию попадают врачи, и повестку получил даже завотделения реанимации. Об этом рассказал руководитель...

Подробнее
В Екатеринбурге скупают спецодежду и туристические товары

В Екатеринбурге скупают спецодежду и туристические товары

27-09-2022, 07:24

0

В Екатеринбурге скупают спецодежду и туристические товары. Об этом сообщает E1.RU, отмечая, что ажиотажный спрос на...

Подробнее
Заместитель военного комиссара по Иркутской области: сроки, на которые мобилизуют граждан, неизвестны

Заместитель военного комиссара по Иркутской области: сроки, на которые мобилизуют граждан, неизвестны

27-09-2022, 10:29

0

Заместитель военного комиссара по Иркутской области Александр Лускань рассказал о том, куда направят мобилизованных и...

Подробнее