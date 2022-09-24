В Новосибирске злоумышленнк бросил бутылки с зажигательной смесью в окна военкомата

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...Подробнее
По данным телеграм-канала «Новосибирь», 29 сентября в 06.25 (02.25 мск) некий злоумышленник предпринял попытку осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска.
Как рассказал военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев, рано утром в окна военкомата были брошены бутылки с зажигательной смесью, из-за чего произошло возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания. Пожар удалось быстро ликвидировать, заявил военком. Он также сообщил о том, что имущество и помещения военкомата не пострадали, и добавил, что подозреваемый в совершении поджога задержан. По словам Кудрявцева, сейчас проводятся следственные мероприятия.
Ранее стало известно о попытках поджечь военкоматы в Калининградской, Ленинградской областях и в Урюпинске.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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