В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили драку

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
23 сентября в Уфе произошел неприятный инцидент. Как стало известно, в военном комиссариате Уфимского и Демского районов, расположенном на улице Левитана, нетрезвые мобилизованные едва не устроили драку. Они повздорили у входа в здание военкомата, и от обоих сильно разило спиртным.В Сети появилось видео, на котором зачинщик перепалки говорит, что 27 сентября у них отправка. Судя по всему, речь идет о поездке в часть для учений.
— Рома, с..а, я сейчас тебе...! Вот за эту..., — и показывает бумагу из военкомата.
— Иди ты... отсюда! — отвечает другой.
— Я тебе... щас! — грозится зачинщик.
Кроме того, один из мужчин набросился на сотрудника военкомата и на дежурившего у входа полицейского.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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