В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили драку

23 сентября в Уфе произошел неприятный инцидент. Как стало известно, в военном комиссариате Уфимского и Демского районов, расположенном на улице Левитана, нетрезвые мобилизованные едва не устроили драку. Они повздорили у входа в здание военкомата, и от обоих сильно разило спиртным.

В Сети появилось видео, на котором зачинщик перепалки говорит, что 27 сентября у них отправка. Судя по всему, речь идет о поездке в часть для учений.

— Рома, с..а, я сейчас тебе...! Вот за эту..., — и показывает бумагу из военкомата.

— Иди ты... отсюда! — отвечает другой.

— Я тебе... щас! — грозится зачинщик.

Кроме того, один из мужчин набросился на сотрудника военкомата и на дежурившего у входа полицейского.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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