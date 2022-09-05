В Ломоносове горело здание, где размещается военный комиссариат

Сегодня, 12:39

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В Ломоносове горело здание, где размещается военный комиссариат
Фото из открытых источников

В Петродворцовом районе вечером в среду загорелось здание, в котором размещается военный комиссариат Ломоносовского района. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу сообщает «Фонтанка».

Вызов пожарным на Иликовский проспект поступил в 22:42 по местному времени. На первом этаже горел кабинет, площадь которого составляет шесть квадратных метров. Уже к 22:55 возгорание в военкомате удалось ликвидировать.

Издание ничего не сообщает о причинах, которые привели к инциденту.

Известно, что помещение принадлежит церкви Николая Чудотворца, которая расположена рядом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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