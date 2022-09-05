В Ломоносове горело здание, где размещается военный комиссариат

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В Петродворцовом районе вечером в среду загорелось здание, в котором размещается военный комиссариат Ломоносовского района. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу сообщает «Фонтанка».
Вызов пожарным на Иликовский проспект поступил в 22:42 по местному времени. На первом этаже горел кабинет, площадь которого составляет шесть квадратных метров. Уже к 22:55 возгорание в военкомате удалось ликвидировать.
Издание ничего не сообщает о причинах, которые привели к инциденту.
Известно, что помещение принадлежит церкви Николая Чудотворца, которая расположена рядом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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