В Ломоносове горело здание, где размещается военный комиссариат

В Петродворцовом районе вечером в среду загорелось здание, в котором размещается военный комиссариат Ломоносовского района. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу сообщает «Фонтанка» .

Вызов пожарным на Иликовский проспект поступил в 22:42 по местному времени. На первом этаже горел кабинет, площадь которого составляет шесть квадратных метров. Уже к 22:55 возгорание в военкомате удалось ликвидировать.

Издание ничего не сообщает о причинах, которые привели к инциденту.

Известно, что помещение принадлежит церкви Николая Чудотворца, которая расположена рядом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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