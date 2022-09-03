В Сургуте портят автомобили с нанесенной символикой «Z» и «V»

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией
Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...Подробнее
В Сургуте неизвестные принялись портить автомобили с символикой, нанесенной в поддержку специальной военной операции в Украине - буквами «Z» и «V». Об этом сообщает Муксун.fm.
По информации издания, очередной инцидент случился на днях. Пострадала машина, припаркованная на Усольцева, 32. Какой-то неизвестный мужчина написал прямо на ней оскорбительное послание владельцу.
«Это случилось ночью, три дня назад. Сейчас нам искать того, кто это сделал, помогают правоохранители. Пострадала машина моего товарища. И это случается уже не первый раз», — поведал житель Сургута Эдуард Ч.
Он добавил, что, возможно, на след того, кто испортил авто, помогут выйти камеры наблюдения, которые стоят на парковке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...Подробнее
Во время визита в Петербург глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Обсуждались вопросы...Подробнее
В Ижевске мужчина попытался поджечь посредством коктейля Молотова отдел полиции, а также нанес ножевое ранение двум...Подробнее
Спад в российской экономике из-за санкций очевиден и уже даже находится на самом высоком уровне. Глава правительства...Подробнее
В ходе специальной военной операции в Украине, которую Россия проводит уже в течение 193 суток, погиб житель Великого...Подробнее
В Сети появились снимки военно-транспортного самолета С-17А, который находится на стоянке аэропорта. По данным ряда...Подробнее
Американский журнал Military Watch Magazine в своей свежей статье вспомнил о том, что 40 лет назад впервые сошлись в...Подробнее
Гендиректор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко недавно заявил журналистам, что МиГ-41...Подробнее
Бои под Попасной стали едва ли не самыми упорными с начала СВО. Помимо наземных подразделений «ЧВК Вагнера», здесь...Подробнее
Над Днепром были сбиты все пять ракет, выпущенных российскими военными. Мэр города Борис Филатов опубликовал в соцсети...Подробнее
Комментировать