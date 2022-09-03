В Сургуте портят автомобили с нанесенной символикой «Z» и «V»

Сегодня, 15:54

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В Сургуте портят автомобили с нанесенной символикой «Z» и «V»
Фото из открытых источников

В Сургуте неизвестные принялись портить автомобили с символикой, нанесенной в поддержку специальной военной операции в Украине - буквами «Z» и «V». Об этом сообщает Муксун.fm.

По информации издания, очередной инцидент случился на днях. Пострадала машина, припаркованная на Усольцева, 32. Какой-то неизвестный мужчина написал прямо на ней оскорбительное послание владельцу.

«Это случилось ночью, три дня назад. Сейчас нам искать того, кто это сделал, помогают правоохранители. Пострадала машина моего товарища. И это случается уже не первый раз», — поведал житель Сургута Эдуард Ч.

Он добавил, что, возможно, на след того, кто испортил авто, помогут выйти камеры наблюдения, которые стоят на парковке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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