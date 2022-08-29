В Ижевске мужчина поджег отдел полиции коктейлем Молотова и ранил ножом двух полицейских

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В Ижевске мужчина попытался поджечь посредством коктейля Молотова отдел полиции, а также нанес ножевое ранение двум полицейским при задержании. О происшествии сообщил телеканал Baza. Позже агентству «Интерфакс» случившееся подтвердили и в пресс-службе МВД по республике Удмуртия.
Примерно в два часа ночи по местному времени 25-летний Рустам М. подошел к отделению полиции №2 и забросал здание бутылками с зажигательной смесью. Возник пожар, но его удалось оперативно потушить. Телеграм-канал информирует о том, что были брошены четыре коктейля Молотова, тогда как «Интерфакс», получивший комментарий в пресс-службе МВД Удмуртии, сообщает о двух.
Сотрудники ППС отреагировали на происшествие и попытались задержать молодого человека. Но он оказал активнейшее сопротивление и ранил двух правоохранителей ножом.
«После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен», - заключили в пресс-службе.
И нападавший, и сотрудники полиции госпитализированы. О мотивах информации нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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