В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

В России продолжают полыхать военкоматы. Преимущественно возгорание происходит из-за поджогов. Недавно правоохранительные органы нашли виновных, забросавших коктейлями Молотова здание военкомата в Омске.

Как пишет Baza, подозреваемые - граждане Казахстана. Один из двух мужчин был задержан 24 августа.

Утверждается, что поджог военкомата они совершили за деньги. Некий «Добрыня Никитич» через Telegram предложил им за это 800 тысяч рублей. Мужчины согласились и под покровом ночи забросали здание военкомата на улице Пушкина коктейлями Молотова.

Пожарные подоспели вовремя и потушили пожар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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