Все торговые центры в Москве «заминированы»

Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов
Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
В экстренные и оперативные службы столицы поступили сообщения о «заминировании» всех торговых центров в Москве. Как сообщает РИА Новости, специалисты приступили к проведению выборочных проверок ТЦ на наличие взрывоопасных веществ и предметов.
Собеседник агентства проинформировал о том, что рассылку сообщений о минировании произвели неизвестные лица с территории Украины.
«По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве», — рассказал источник.
Ранее в Украине, которая сегодня отмечает День Независимости, заявили о волне минирования в разных городах. В оперативные службы и правоохранительные органы поступали сообщения о заложенной взрывчатке на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостоянках, рынках и так далее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
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