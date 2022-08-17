Все торговые центры в Москве «заминированы»

В экстренные и оперативные службы столицы поступили сообщения о «заминировании» всех торговых центров в Москве. Как сообщает РИА Новости, специалисты приступили к проведению выборочных проверок ТЦ на наличие взрывоопасных веществ и предметов.

Собеседник агентства проинформировал о том, что рассылку сообщений о минировании произвели неизвестные лица с территории Украины.

«По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве», — рассказал источник.

Ранее в Украине, которая сегодня отмечает День Независимости, заявили о волне минирования в разных городах. В оперативные службы и правоохранительные органы поступали сообщения о заложенной взрывчатке на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостоянках, рынках и так далее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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