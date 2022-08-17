Неизвестный мужчина в Орле с помощью зажигательной смеси поджег здание администрации

В здании администрации Орловской области утром в среду, 24 августа, в результате поджога вспыхнул пожар. Имеются сведения об одном пострадавшем в результате случившегося. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка» , ссылаясь на Телеграм-сообщение губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

С его слов, инцидент случился за считанные минуты до начала рабочего дня. Примерно в 07:50 утра к зданию областной администрации подошел неизвестный мужчина и швырнул по центральному входу две бутылки, внутри которых была зажигательная смесь.

После этого возникло возгорание.

«Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — проинформировал глава региона.

Учинившему поджег незнакомцу удалось сбежать, его сейчас разыскивают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700