Неизвестный мужчина в Орле с помощью зажигательной смеси поджег здание администрации

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В здании администрации Орловской области утром в среду, 24 августа, в результате поджога вспыхнул пожар. Имеются сведения об одном пострадавшем в результате случившегося. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка», ссылаясь на Телеграм-сообщение губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
С его слов, инцидент случился за считанные минуты до начала рабочего дня. Примерно в 07:50 утра к зданию областной администрации подошел неизвестный мужчина и швырнул по центральному входу две бутылки, внутри которых была зажигательная смесь.
После этого возникло возгорание.
«Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — проинформировал глава региона.
Учинившему поджег незнакомцу удалось сбежать, его сейчас разыскивают.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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