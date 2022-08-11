В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов

Сегодня, 11:49

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В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов
Фото из открытых источников

Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко проинформировала о том, что на складе военного назначения и территории поблизости прекратились разрывы боеприпасов. Об этом сегодня, 17 августа, сообщило агентство ТАСС.

«Да, все спокойно», – сказала Федоренко.

Разрывы боеприпасов на военном объекте под Джанкоем продолжались целые сутки. Первые сообщения о взрывах поступили в 06:15 утра вторника. Учитывая радиус разброса боеприпасов в селе Майском, местные власти были вынуждены провести эвакуацию свыше трех тысяч местных жителей.

Министерство обороны России официально признало случившееся диверсией.

Американский Институт изучения войны считает, что организованные на военных складах под Джанкоем взрывы являются частью подготовки ВСУ к контрнаступлению. 

Инцидент, по мнению аналитиков, нанес урон ресурсам и логистическим цепочкам РФ в ходе СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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