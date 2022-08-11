В Джанкойском районе Крыма прекратились разрывы боеприпасов

Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко проинформировала о том, что на складе военного назначения и территории поблизости прекратились разрывы боеприпасов. Об этом сегодня, 17 августа, сообщило агентство ТАСС.
«Да, все спокойно», – сказала Федоренко.
Разрывы боеприпасов на военном объекте под Джанкоем продолжались целые сутки. Первые сообщения о взрывах поступили в 06:15 утра вторника. Учитывая радиус разброса боеприпасов в селе Майском, местные власти были вынуждены провести эвакуацию свыше трех тысяч местных жителей.
Министерство обороны России официально признало случившееся диверсией.
Американский Институт изучения войны считает, что организованные на военных складах под Джанкоем взрывы являются частью подготовки ВСУ к контрнаступлению.
Инцидент, по мнению аналитиков, нанес урон ресурсам и логистическим цепочкам РФ в ходе СВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Оборонный комплекс С-500 «Прометей» начал выпускаться серийно только в апреле 2022 года, хотя по планам должен был...Подробнее
Недовольные сносом флигелей особняка княгини Салтыковой собрались на пикет, чтобы противостоять процессу. Мероприятие...Подробнее
Американские ракеты AGM-88 HARM, поставленные Украине, имеют уязвимость. Это противорадиолокационные ракеты,...Подробнее
Итальянское издание La Repubblica сообщило об инциденте, произошедшем вдоль побережья, обращенного к Абруццо и Апулии,...Подробнее
Вчера СМИ сообщили о том, что ВСУ нанесли удары по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной. Практически сразу же в украинских...Подробнее
Российский политолог заявил о возможной ядерной войне в случае атаки Великобритании по Крымскому мосту. Об этом...Подробнее
Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и...Подробнее
Министерство обороны России официально признало, что причиной взрывов на военном объекте под Джанкоем в Крыму является...Подробнее
СМИ сообщили о том, что Киев и Лондон провели переговоры, в ходе которых обсудили уничтожение Крымского моста. И хотя...Подробнее
Комментировать