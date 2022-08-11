Из-за детонации боеприпасов в Крыму эвакуированы 2 000 человек

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В Джанкойском районе Крыма в связи с детонацией боеприпасов начали эвакуировать местных жителей. Об этом со ссылкой на сообщение местных властей информирует агентство РИА Новости.
Николай Карпец, глава администрации Майского сельского поселения, рассказал, что в безопасную зону уже удалось вывезти немалое количество людей.
«Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано», — уточнил он.
При этом взрывы уже не такие мощные, как утром. На данный момент наблюдается одиночная детонация боеприпасов.
Взрывы начали сотрясать Джанкойский район с 06:15 утра вторника, 16 августа. Некоторым местным жителям довелось прятаться по подвалам, настолько мощной оказалась детонация. Взрывной волной в домах повыбивало окна. В сети появились многочисленные видео с места событий в Крыму.
Напомним, за последние 7 дней это уже второе ЧП в Крыму с боеприпасами. Девятого августа взрывы, вызванные, по версии Минобороны, детонацией боеприпасов, гремели на военном аэродроме в Новофедоровке - это Сакский район полуострова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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