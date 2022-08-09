В Ленинградской области мужчина погиб от удара ножом из-за обещания украсть дыню

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»
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В Мурино Ленинградской области неподалёку от фруктово-овощной палатки было найдено тело молодого мужчины, скончавшегося от ножевого ранения. Всеволожский отдел регионального управления Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства.
По предварительным данным, погибший был ранен в грудь, сам нож со следами крови также лежал рядом с телом. Оперативники задержали подозреваемого – сорокатрёхлетнего мужчину, работавшего продавцом фруктов.
Как сообщают источники, конфликт, ставший поводом для убийства, произошёл около двух часов ночи внутри самой палатки. Есть сведения, что погибший неоднократно угрожал работнику торговой точки украсть дыню, и в итоге торговец ударил его ножом.
Следствие продолжается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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