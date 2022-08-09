На Украине в открытую заявили о намерениях продолжать обстрелы Запорожской АЭС

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»
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Как заявил руководитель украинской государственной компании «Энергоатом» Пётр Котин, ВСУ будут продолжать наносить удары из артиллерийских орудий по Запорожской атомной электростанции. В частности, он озвучил идею обстрелов линий электропередач АЭС в случае подключения её к энергосистеме России. При этом Котин в открытую поддержал данную мысль.
С его слов, с украинской точки зрения продолжение обстрелов с целью уничтожения подключаемых линий «будет правильным решением», и ВСУ готовы совершать подобные действия «если возникнет необходимость».
Напомним, ранее РИА «ФАН» сообщило о российской инициативе проведения заседания Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг Запорожской АЭС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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